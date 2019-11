Confira programação de cinema a R$ 4 em Osasco, Barueri e Cotia nesta terça (12)

Nesta terça-feira (12), o Cinemark realiza o Projeta Brasil, que exibe diversos filmes nacionais com a ingressos a R$ 4.

Na região, a rede tem salas em Osasco, no Shopping União; Barueri, no Shopping Tamboré; e Cotia, no Shopping Granja Vianna.

Entre os destaques nestes cinemas estão o elogiado terror “Morto Não Fala” e as comédias “De Pernas Pro Ar 3”, “Sai de Baixo – O Filme” e “Vai Que Cola – O Começo”.

Confira a programação do Projeta Brasil, nesta terça-feira (12) no Cinemark em Osasco, Barueri e Cotia:

CINEMARK SHOPPING UNIÃO OSASCO

Carlota Joaquina

Sala 3: 13h10, 15h35, 18h, 20h30

Eu Sou Mais Eu

Sala 9: 14h05, 19h10

Minha Mãe É Uma Peça

Sala 2: 14h10, 16h20, 18h30, 20h40

Morto Não Fala

Sala 9: 16h30, 21h30

Sai de Baixo – O Filme

Sala 10: 14h30, 16h40, 18h50, 21h

Se Eu Fosse Você

Sala 1: 13h30, 16h, 18h40, 21h20

Vai Que Cola – O Começo

Sala 8: 15h, 17h20, 19h30, 21h40

CINEMARK SHOPPING TAMBORÉ – BARUERI

Carlota Joaquina

Sala 2: 14h45, 19h45

De Pernas Pro Ar 3

Sala 6: 14h10, 16h50, 19h20, 21h45

Divã

Sala 5: 13h10, 15h20, 17h40, 20h

Kardec

Sala 8: 13h, 15h30, 18h, 20h30

Minha Mãe É Uma Peça

Sala 3: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50

Morto Não Fala

Sala 9: 17h, 22h

Se Eu Fosse Você

Sala 1: 13h20, 15h55, 18h30, 21h

Vai Que Cola – O Começo

Sala 7: 13h50, 16h10, 18h20, 20h40

CINEMARK SHOPPING GRANJA VIANNA – COTIA

Carlota Joaquina

Sala 5: 15h, 17h20

Divã

Sala 5: 19h40

Minha Mãe É Uma Peça

Sala 3: 13h, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10

Se Eu Fosse Você

Sala 1: 13h50, 16h30, 18h55, 21h30

Vai Que Cola – O Começo

Sala 2: 13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10

* Fonte: Cinemark – programação sujeita a alterações