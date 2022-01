Confira vagas de emprego abertas na Alelo em Barueri

A Alelo, uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios no país, está com vagas de emprego abertas em sua sede, em Barueri. As oportunidades são para atuar nos departamentos Comercial, Estratégia Digital, Experiência do Cliente, Finanças e Tecnologia.

publicidade

As vagas são para os cargos de analista de cadastro júnior, especialista de experiência do cliente, analista de produtos, analista de marketing, coordenador de gente, coordenador de produtos digitais, coordenador de tecnologia, desenvolvedor Java, especialista de arquitetura de sistemas e especialista de segurança da informação.

A função de analista de cadastro exige conhecimento de Excel avançado, facilidade de entendimento e capacidade de adaptação, boa comunicação e conhecimento em metodologias ágeis e processos em ferramentas Bizagi.

publicidade

Para o cargo de analista de marketing é necessário ter ensino superior completo, conhecimento em gestão de fornecedores e das principais mídias online. Desejável ter pós-graduação ou MBA.

Já para coordenador de gente o candidato deve ter atuação como líder de pessoas, experiência na gestão dos temas de diversidade, responsabilidade social e sustentabilidade, conhecimento e vivência em modelos/metodologias ágeis.

publicidade

A remuneração não foi informada pela empresa. Já os benefícios são planos de saúde e odontológico, auxílio creche, previdência privada, Alelo Refeição/Alimentação/Farmácia, Gympass, além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

Como se candidatar às vagas de emprego na Alelo, em Barueri:

Os interessados devem acessar o site de vagas da Alelo, escolher a opção desejada e cadastrar o currículo online.