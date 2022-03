Confira vagas de emprego abertas na C&A em Alphaville

A C&A, uma das principais redes de lojas de departamento do país, tem vagas de emprego abertas em seu escritório, que está localizado em Alphaville, Barueri. As oportunidades são para atuar nos departamentos Comercial, Finanças, Gente&Gestão, Loja, Processos e Operações, Segurança da Informação, Supply Chain e Tecnologia da Informação.

As vagas são para os cargos de analista de planejamento comercial, comprador (moda), gerente de planejamento comercial, cientista e dados, especialista de produto, gerente de produto, coordenador de qualidade e treinamento, analista tributário, analista de tesouraria, especialista de planejamento financeiro e coordenador de gestão de risco e controles internos.

A C&A também busca profissionais para as funções de líder de produtos financeiros, supervisor de visual merchandising, coordenador de gestão de identidade, analista de abastecimento, analista de suporte pleno, analista de suporte sênior, coordenador de SEO, desenvolvedor Java, especialista de estrutura e especialista de Telecom.

Os salários não foram divulgados. Já os benefícios oferecidos pela C&A são assistências médica e odontológica, telemedicina e teleterapias, um dia de folga a mais no mês do aniversário, férias semestrais, convênio com farmácia (com desconto em folha), programa Amigo (apoio psicológico e social) e descontos em compras nas lojas C&A e e-commerce.

“Trabalhar na C&A é fazer parte de um ambiente inovador e divertido, que estimula o desenvolvimento profissional em todas as fases da carreira. Aqui você pode ser quem é! O respeito às pessoas e à diversidade fazem parte dos nossos valores”, declara a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na C&A em Alphaville, Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas devem acessar o site de recrutamento da C&A, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

A C&A é uma multinacional de origem holandesa presente em 18 países na Europa e no Brasil. Em solo brasileiro, a rede opera com três centros de distribuição (dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro), mais de 280 lojas e emprega 15 mil funcionários. Além disso, tem o escritório central localizado em Alphaville, Barueri.