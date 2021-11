Confira vagas de emprego abertas na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) da Prefeitura, anuncia o processo seletivo para vagas de emprego em 11 cargos. O nome da empresa contratante não teve o nome divulgado. Confira as oportunidades abertas:

publicidade

– Analista Sr. Folha de Pagamento// Superior completo + especialização (desejável); inglês intermediário (desejável); informática com Pacote Office + ERP Protheus 12 + sistemas de folha de pagamento; e Excel avançado.

– Supervisor – Folha de Pagamento// Superior completo + especialização (desejável); inglês fluente; Pacote Office + ERP + sistemas de folha de pagamento;

publicidade

– Especialista (.NET) – ICT// Superior completo + especialização (desejável); inglês intermediário/avançado (desejável); experiência consolidada com linguagem.NET; experiência com banco de dados SQL versão 2012 ou superior; conhecimentos em: API.netcore; Ajax, JQuery, Javascript Classic; HTML 5, Bootstrap e interfaces gráficas gerais; Entity Framework, e Entity Core. Conhecimento comprovado em MVC5 e/ou superior; conhecimento em estrutura de banco de dados. Exemplos: Views, Functions, Procedures; WCF 3.5; Rabbit MQ. Experiência comprovada em aplicações de mensageria. Experiência em Docker; desejável ter atuado com Azure Cloud ou AWS; e ter experiência com SSO. Desejável experiência em projetos com arquitetura SPA; e conhecimentos em Node e AngularJs.

– Desenvolvedor ADVPL- ICT Local// Sólidos conhecimentos em ambientes Protheus 12, na linguagem ADVPL; nos módulos de SIGAGPE, SIGATAF; e integrações via API com ferramenta SoapUI. Superior completo (desejável); inglês técnico; e Pacote Office.

publicidade

Analista Suporte Pleno (Protheus versão 12) – ICT Local// Superior completo; inglês técnico (leitura e escrita); Conhecimentos em infraestrutura Protheus versão 12.27/33 (gestão de acesso, aplicação de pacotes e análise de desempenho de ambiente); e banco de dados SQL / Administração de banco de dados.

– Analista Sr – Quality Assurance// Superior completo + especialização; inglês intermediário; Pacote Office + ERP + sistemas de folha de pagamento e Excel avançado.

– Analista Pleno – Folha de Pagamento// Superior completo; inglês intermediário (desejável); Pacote Office + ERP (desejável) + sistemas e folha de pagamento; e conhecimento na área de folha de pagamento, se possível, voltado a rescisão.

– Analista Financeiro Jr.// Superior completo em Ciências Contábeis; imprescindível formação técnica em Contabilidade, além da graduação; inglês intermediário (boa escrita e leitura); Pacote Office + ERP (SAP) + Sistema Receita Federal + Sistema da Prefeitura + Premium; e CRC Ativo será um Plus.

Analista Contábil Jr.// Superior em andamento; inglês intermediário desejável; e Pacote Office + ERP desejável.

Como se candidatar às vagas de emprego em Barueri:

Os currículos devem ser enviados, até o dia 12 de novembro, para curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br informando no título o nome da função escolhida pelo candidato.

Cada currículo deverá constar experiências (perfil do candidato), conforme a opção feita pelo interessado. Conheça os cargos disponíveis e pré-requisitos exigidos pela empresa contratante.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. O telefone para contato é 4199–1333.