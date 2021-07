Confira vagas de emprego abertas na Lojas Torra em Osasco e São Paulo

A rede Lojas Torra tem vagas de emprego abertas em Osasco e São Paulo. As oportunidades foram divulgadas no portal Vagas.com, no qual os interessados podem se candidatar.

Em Osasco, há três vagas para assistente de loja, uma para operador de caixa, uma para assistente de visual merchaindising e uma para supervisor de controle de qualidade textil.

Em São Paulo, a Lojas Torra tem vagas de emprego abertas para cargos como fiscal de loja, promotor de vendas, assistente de loja, técnico em segurança do trabalho, operador de caixa e estoquista.

Os salários são a combinar e a empresa oferece benefícios como assistência médica, odontológica, desconto em produtos e participação nos lucros e resultados.

Especializada na venda de produtos de moda a preços populares, a Lojas Torra tem 29 anos de história e mais de 60 lojas espalhadas pelo país.

Confira e se candidate às vagas de emprego abertas na empresa no portal Vagas.com.