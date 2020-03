Confira vagas de emprego abertas na Netflix em Alphaville

A gigante do mercado de streaming Netflix tem vagas de emprego abertas no escritório sediado em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para quem deseja atuar no departamento de comunicação, jurídico, produção e financeiro.

Entre as vagas oferecidas pela empresa estão gerente de marketing de parceiros, recepcionista bilíngue, assistente administrativo (fiscal), analista tributário e diretor de marketing.

Cada oportunidade tem requisitos específicos, mas ter conhecimento avançado um inglês é a exigência em comum entre elas. “À medida que a Netflix se expande internacionalmente, buscamos talentos excepcionais para dimensionar e contribuir para o nosso crescimento”, diz a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego na Netflix em Alphaville:

Para se candidatar às vagas de emprego, basta acessar o site de vagas da Netflix, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo.

“Impulsionada pelo amor pela TV, pelo cinema e pelo ocasional cafezinho da tarde, nossa equipe multicultural está se reunindo em Alphaville para encontrar novas oportunidades para proporcionar ao público o melhor em entretenimento local e global”, afirma a Netflix.