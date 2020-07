Confira vagas de emprego abertas no Grupo Big em Osasco e Barueri

A rede de hipermercados Grupo Big (ex-Walmart Brasil) está com vagas de emprego abertas nas cidades de Osasco, Barueri e São Paulo.

Em Osasco, nesta terça-feira (28) são 11 vagas abertas, das quais seis oportunidades para operador de loja intermitente, com salário por hora trabalhada; três para auxiliar de perecíveis – padaria e duas para promotor de vendas no Sam’s Club.

Em Barueri, são oito vagas de emprego no Grupo Big, para cargos como analista de indicadores, analista de planejamento, analista de treinamento, analista de suporte e promotor de vendas.

Em todo o estado, são mais de 100 oportunidades. Na capital, a empresa tem vagas em bairros como Leopoldina e Vila Guilherme.

Como se candidatar as vagas de emprego no Grupo Big:

Para saber mais e se candidatar às oportunidades no Grupo Big, clique aqui acesse o site de vagas da empresa: portaldevagas.connekt.com.br/grupobig.

Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 411 unidades e mais de 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. É o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil.