Confira vagas de empregos abertas na sede do iFood, em Osasco

O iFood, líder de mercado em delivery online de comida, sediado em Osasco, está com diversas vagas de emprego abertas. A empresa busca profissionais para as áreas de Logística, Comercial, Financeira, Jurídica, Marketing e TI.

publicidade

Há oportunidades para Analista de Dados Prevenção a Fraude (sênior), Analista de Planejamento Comercial, Executivo de Vendas, Coordenador Comercial, Analista de Sistemas CRM (sênior), Advogado em Privacidade (júnior), Analista de Dados Avançado, Arquiteto de Dados e Engenheiro de Dados e Análises.

Também há vagas abertas para Analista de Planejamento, Executivo de Vendas Internas, Coordenador de Projetos de Inteligência de Mercado, Analista Pleno de Marketing, Analista de Planejamento Comercial (pleno), Coordenador de Marketing Produtos e Parceiros Analista Pleno de Marketing, Analista Pleno de Mídia On BI, Analista Comercial.

publicidade

A função de Analista de Planejamento Comercial exige que o interessado tenha forte raciocínio lógico, habilidade analítica, conhecimento sobre análise de dados, construção de reports e Excel avançado. Já para a oportunidade de Advogado em Privacidade (júnior), é necessário ter experiência teórica ou prática em proteção de dados e inglês avançado. Certificação em proteção de dados e experiência em visual law serão diferenciais.

Para o cargo de Executivo de Vendas Externas, o é necessário ter o ensino superior completo, excelente comunicação oral e escrita, forte tino comercial, planejamento, organização, flexibilidade e vontade de aprender, vivência com vendas externas e disponibilidade para viagens. Conhecimentos em sales force será considerado diferencial.

publicidade

A vaga para Analista de Planejamento exige que o candidato tenha inglês avançado, linguagem SQL (intermediário), visualização de dados (Tableau), visão de negócios, capacidade para entender dinâmicas de mercado, poder de influência e senso de urgência.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas no iFood, em Osasco:

Os interessados em participar do processo seletivo do iFood devem acessar o site de vagas da empresa, escolher o cargo desejado e fazer a inscrição online.

Aos contratados, além de horário flexível e a possibilidade de trabalho remoto, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, licença-maternidade estendida de 180 dias e retorno parcial, licença-paternidade de 20 dias, subsídio de uma porcentagem (correspondente ao cargo) para estudo de inglês, espanhol, mandarim ou libras.

Os funcionários também contam com programas da companhia, como iFood Flex, iFood Baby e apoio às pessoas trans (com medicação, hormônios, suporte jurídico para mudança social de nome, entre outros).

iFood firma compromisso em formar 25 mil profissionais em tecnologia

A foodtech líder na América Latina sediada em Osasco acaba de anunciar o compromisso de oferecer oportunidade de formação em tecnologia com foco em empregabilidade para mais 25 mil pessoas oriundas da periferia nos próximos cinco anos.

O objetivo é inserir milhares de pessoas no mercado de trabalho gerado pela nova economia digital e contribuir para reduzir o grande déficit de quase 300 mil profissionais esperados da área de tecnologia no Brasil, segundo pesquisa realizada pela Brasscom em 2020. Além disso, com uma série de iniciativas, a meta do iFood é impactar um total de 10 milhões de pessoas com ações voltadas à educação, capacitação e formação.