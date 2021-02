A situação de Fernando Diniz no comando do São Paulo ficou insustentável após um mês de janeiro tenebroso

Após uma sequência de resultados ruins durante o mês de janeiro, o São Paulo confirmou, por volta das 16h30 desta segunda-feira (1º), a demissão do técnico Fernando Diniz do comando do time. Raí também deixou a diretoria de futebol do clube. Rui Costa, que só assumiria o cargo após o Brasileirão, teve sua chegada ao clube antecipada.

A pressão em cima do treinador era cada vez maior e a derrota e o desempenho ruim da equipe na derrota para o Atlético-GO por 2 x 1 fora de casa neste domingo (31) foi a gota d’água para a diretoria decidir pela demissão de Fernando Diniz.

À frente do clube do Morumbi, o ex-treinador do Osasco Audax viveu poucos períodos de tranquilidade e acumulou resultados considerados vexatórios, como a eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista, e a queda na Libertadores ainda na primeira fase da competição.

A pressão sobre o técnico foi amenizada com o time avançando na Copa do Brasil, até ser eliminado pelo Grêmio na semifinal, e na liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, a queda brusca (e sem dar sinais de reação), nos últimos jogos tirou o time da ponta da tabela no Brasileirão e praticamente sem chance de título. O time que chegou a ter sete pontos de vantagem para o vice-líder hoje está sete pontos atrás do líder, Internacional.

Confira nota oficial sobre as saídas de Fernando Diniz e Raí na íntegra:

“O São Paulo Futebol Clube informa que Fernando Diniz deixa o comando técnico da equipe nesta segunda-feira. Raí, Executivo de Futebol desde o fim de 2017, optou por deixar o cargo, em que ficaria até o fim do Campeonato Brasileiro, de forma imediata.

Também serão desligados o preparador físico Wagner Bertelli e os auxiliares Marcio Araújo e Eduardo Zuma, que chegaram ao clube junto com o treinador. Ao longo de 16 meses, Diniz dirigiu a equipe em 74 partidas, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Márcio Araújo esteve no banco em outras três ocasiões em que o treinador cumpria suspensão: uma vitória, um empate e uma derrota. O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores.