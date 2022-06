Conheça a líbero do Osasco Key Alves, jogadora de vôlei com mais seguidores na internet

Conheça a líbero do Osasco Key Alves, jogadora de vôlei com mais...

Além do talento nas quadras, Key Alves, considerada uma promessa no Vôlei Osasco, tem se destacado na internet. Aos 22 anos, a atleta tornou-se a jogadora de vôlei com mais seguidores no Instagram em todo o mundo.

Até esta segunda-feira (20), Key Alves conta com 2,3 milhões de seguidores. Na rede social, a líbero do Osasco exibe sua vida como modelo ao lado da irmã gêmea, Keyt, além dos momentos nas quadras, os treinos e registros com amigos, viagens e muitas selfies.

Com seus milhões de fãs, Key superou até mesmo jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei, como Jaqueline, que tem 1,6 milhões de seguidores, e Rosamaria, com 1,1 milhões de fãs no Instagram. Ela desbancou também a turca Zehra Günes, que agora ocupa o segundo lugar no Instagram, com 2,1 milhões.

O sucesso nas redes sociais fez com que a atleta decidisse criar um perfil no site adulto Onlyfans. Apesar do seguimento da plataforma, Key Alves garante que não pretende produzir conteúdo adulto, apenas monetizar o seu engajamento.

“Não foi só um rostinho bonito, não foi só meu talento no vôlei”, diz Key Alves

Juntando com os fãs que a acompanham em outras redes sociais, Key tem mais de 3,5 milhões de seguidores. Em entrevista ao “Globo Esporte”, a nova musa do vôlei falou do sonho em ser conhecida Brasil a fora. “Desde novinha, sempre falei para meus pais que eu seria conhecida mundialmente”, disse.

Key afirmou que seu carisma e atenção aos seguidores também são responsáveis pelo destaque na web. “Não foi só um rostinho bonito, não foi só meu talento no vôlei. Sou muito carismática com meus fãs, dou toda a atenção. E sempre gostei disso, de aparecer, de fazer fotos, de trabalhar com marketing. Então, acho que isso também é o segredo para atingir a marca que eu atingi hoje”, completou.

Desfrutando dos “dias de glória” atualmente, a atleta já viveu muitos “dias de luta” antes de tornar-se conhecida pelo talento no vôlei. Por conta de sua altura de 1,62 cm, Key já chegou a receber muitos nãos até que a porta se abrisse no mundo do esporte.

Além de atuar no Vôlei Osasco, a jogadora já foi campeã sul-americana, campeã Paulista e campeã Brasileira. Em 2018, foi eleita a melhor líbero do Sul-Americano sub-18, disputado em Lima.

Mais sobre a atleta no Instagram @key.alvees