Conheça o coletivo gourmet Taste Lab do Shopping Tamboré

Um ambiente moderno, que mistura gastronomia assinada por chefs renomados e entretenimento, em Alphaville, Barueri: essa é a proposta do recém-inaugurado Taste Lab, coletivo gastronômico idealizado pela brMalls, administradora do Shopping Tamboré.

publicidade

O espaço inspirado nos maiores centros gastronômicos da Europa e Estados Unidos, conta com 18 operações e abriu as portas no dia 26 de outubro, junto à nova ala do shopping, com um novo conceito.

Esta é a primeira unidade do Taste Lab no estado de São Paulo e a terceira da brMalls no país. “O projeto firma o compromisso da brMalls em inovar, investir na região e trazer aos nossos consumidores o que há de mais atual e tendência, com um espaço aconchegante, interativo e contemporâneo”, afirma Vicente Avellar, diretor de operações da brMalls.

publicidade

Além de música ao vivo e mais atrações culturais, o Taste Lab proporciona uma atmosfera de descompressão por meio da interação entre áreas interna e externa com um espaço de lazer completo e um parquinho infantil.

O projeto foi realizado pelo escritório de arquitetura Broadway Malyan, responsável pela arquitetura de espaços emblemáticos ao redor do mundo, como o Terminal A, em Port Miami, e o Mann Island, no Reino Unido.

publicidade

Variedade gastronômica

O Taste Lab funciona como uma espécie de laboratório para os chefs testarem menus e pratos novos, trazendo a exclusividade e novidades em primeira mão ao público de Alphaville.

Dentre os nomes estão Jun Sakamoto, com culinária japonesa; Pizzaria Camelo, que completa 65 anos de tradição e renome; Prima Porteña com seus grelhados à parrilla dos hermanos argentinos; e Rinconcito Peruano, enriquecendo o time da gastronomia estrangeira.

O espaço conta ainda com a Dogma e suas cervejas artesanais; a APTK para quem não dispensa bons drinks nos passeios; o Arais do Carlinhos e seus famosos sanduíches em pão pita; os suculentos hamburgueres artesanais da Vinil Burger; os vinhos selecionados da Grand Cru; os premiados gelatos da Davvero; os cafés da One Bite Coffee; as tapas do El Txoko; além dos sucos e smoothies do Natural Factory.

Para pedir os pratos servidos no Taste Lab, o público conta com a Pede Pronto, parceira da rede. “Além de oferecer praticidade e rapidez ao fazer os pedidos, também ajudamos a promover a inclusão, permitindo que esses consumidores tenham acesso à alta gastronomia por um preço acessível”, destaca João Bibar, General Manager de Pede Pronto.