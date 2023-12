Continental Shopping funcionará até às 23h para compras de fim de ano

O Continental Shopping vai fechar uma hora mais tarde para quem precisa fazer as compras de Natal. A partir do dia 16 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 23h.

No dia 24, quem deixou para a última hora, pode fazer suas compras das 9h às 18h, enquanto na segunda, dia 25, a abertura das lojas é facultativa, valendo das 14h às 20h e das 12h às 22h para a praça de alimentação.

De 26 a 30 de dezembro, horário normal de funcionamento, das 10h às 22h. Já no domingo, 31, das 10h às 16h, e na segunda, dia 1 de janeiro, vale o mesmo que no Dia de Natal, das 14h às 20h para as lojas e das 12h às 22h para a praça de alimentação.