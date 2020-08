Continental Shopping promove adoção de cães e gatos online

Durante o período de quarentena contra o novo coronavírus, o Continental Shopping, em parceira com a Ação Pró Vida Animal e Meio Ambiente (AVAMA), está com uma campanha de adoção de pets em suas redes sociais. Mais de 40 animais, sendo 32 gatos e 9 cães, já foram adotados.

As fotos dos cães e gatos que estão à procura de uma nova família, estão disponíveis na página do shopping no Facebook. “O Continental Shopping pretende manter viva a chama da adoção, mesmo no período delicado que vivemos. Por esse motivo, decidimos disponibilizar em nossas redes sociais os animais que estão em busca de um lar”, afirma Juliana Garbini, gerente de marketing do empreendimento.

Os interessados em adotar um pet devem entrar em contato por meio do número (11) 96734-9878 via ligação ou WhatsApp. O primeiro passo é passar por uma triagem e em seguida responder um questionário para avaliação do perfil. Após essas etapas, caso o pedido seja aprovado, serão solicitados os documentos necessários para o registro do termo de adoção do animal.

Serviço

Adoção Pet Online – Continental Shopping // Facebook: Continental Shopping // Contato: (11) 96734-9878 – Jacy // Mais informações: (11) 4040-4981 ou www.continentalshopping.com.br