Continental Shopping recebe Papai Noel neste sábado

O Continental Shopping, situado na zona Oeste de São Paulo, celebra a época mais iluminada do ano com a chegada do Papai Noel e sua turma amanhã (11), a partir das 13h.

O evento inicia com um desfile pelos corredores do shopping, onde personagens encantados e muita música entretêm os visitantes. As apresentações estão programadas em três sessões de 60 minutos cada, às 13h, 15h e 17h, e são totalmente gratuitas.

Já decoração do Continental é um espetáculo à parte, destaque para uma gigantesca Árvore de Natal com 11 metros de altura, toda iluminada, na Praça Central.

O cenário onde o Papai Noel recebe os visitantes este ano é nos tons prata e dourado e inclui um trono pet, árvores, caixas de presentes e uma caixa de Correio para as crianças depositarem suas cartinhas, além de diversos outros elementos natalinos

O Bom Velhinho recebe adultos e crianças de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos e feriados, das 14h às 22h, e no dia 24/12, das 9h às 18h.

SERVIÇO

Chegada do Papai Noel no Continental Shopping

Quando: 11/11, às 13h, com cortejo animado de 60 min cada, às 13h, às 15h e às 17h

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 / (11) 97622-7395

www.continentalshopping.com.br