“Copia, só não faz igual”: Burger King volta a provocar McDonald’s

A “guerra” entre as principais redes de fast food do mundo teve mais um episódio no Brasil nesta quinta-feira, com nova provocação feita pelo Burger King ao McDonald’s nas redes sociais.

Em postagem na manhã desta quinta-feira (23), o “BK” diz que o “Méqui” copiou sua promoção na qual são vendidos quatro itens por R$ 19,90.

Publicidade

Nos comentários da postagem, defensores das duas redes se manifestaram: “Burger King fica chateado não. Os sanduíches do McDonald’s parecem de isopor, os do ‘BK’ são muito mais gostosos, principalmente o de picanha”, comentou um internauta.

Já outra consumidora comentou em defesa do “Méqui”: “A diferença é que o Mc mantém o padrão desde sempre. Ultimamente cada visita ao BK é uma decepção diferente”.

Teve também quem comemorasse a disputa, já que quem sai ganhando é o consumidor: “Eu não deixava, se fosse vocês abaixava o preço ainda mais, só de pirraça”.