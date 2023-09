Corinthians supera o Basket Osasco pelo Campeonato Paulista

O Basket Osasco foi superado pelo Corinthians por 70 a 49, em jogo disputado na casa alvinegra, na noite desta segunda-feira (25). Com o resultado no duelo válido pela penúltima rodada da segunda fase (Realinhamento), a Coruja não tem mais chances de se classificar para os playoffs.

O cestinha da partida foi o corintiano Léo Demetrio, com 20 pontos. Já pelo lado osasquense, Felipe Dalaqua, com nove pontos, e Robinho, com oito, foram os destaques.

O Basket Osasco volta a jogar pelo Estadual na última rodada, contra o Bauru Basket. A partida será disputada na próxima segunda-feira (2), às 20h, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru.

“Penso que a perspectiva tanto do Osasco como dos jogadores seja concluir a competição de maneira digna, afinal de contas somos todos profissionais e Osasco vem cumprindo um papel importante dentro do cenário do basquete. Obviamente, todo mundo quer ganhar, mas você tem que saber contra quem você está competindo também”, disse o técnico Adriano Geraldes.

“Às vezes a competição é contra você mesmo e você tira dentro das dificuldades que tem o melhor que pode. Então, pensando no jogo contra o Bauru, vamos seguir este caminho também, de nos apresentarmos bem, de maneira digna e fechar o Campeonato Paulista desta temporada de uma forma positiva”, completou o treinador.

O Basket Osasco disputa a elite do Estadual pelo nono ano consecutivo de forma ininterrupta e na temporada 2024 jogará o Brasileirão da CBB pelo quarto ano seguido.