Coronavírus | Além de 3 mortes, Barueri tem 4 pacientes na UTI

Além de três mortes com suspeitas do novo coronavírus (covid-19) registradas até o momento, Barueri tem quatro pacientes em estado grave, na UTI, com respiração mecânica, e outros três internados com suspeita da doença, informou, em boletim na tarde desta segunda-feira (23), a Prefeitura.

“Nesta segunda-feira, a cidade contabiliza três pacientes internados em investigação e quatro em estado grave, com respiração mecânica. Seguimos aguardando novos resultados do Instituto Adolfo Lutz”, afirma, em nota oficial, a Prefeitura.

A cidade tem atualmente seis casos confirmados do novo coronavírus (covid-19).