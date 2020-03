Após a última rodada com jogos sem torcida na cidade de São Paulo, em reunião realizada nesta segunda-feira (16), a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu interromper o Campeonato Paulista por tempo indeterminado em virtude do avanço do novo coronavírus (covid-19).

Campeonatos de futebol realizados pela CBF, como a Copa do Brasil, e pela Conmebol, como a Libertadores, também estão suspensos.