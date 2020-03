Coronavírus: confira eventos suspensos ou mantidos em Barueri

Como medida de prevenção e contingência à propagação do coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Barueri suspendeu a realização de eventos alusivos ao aniversário de 71 anos de emancipação.

A decisão é baseada em recomendação técnica da Vigilância em Saúde do município para evitar aglomerações sem controle prévio do público presente.

O órgão monitora a situação na região e está em constante interlocução com a Secretaria de Estado de Saúde e com às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

As aulas na rede municipal e nas unidades da Fieb continuam normalmente. A Secretária Municipal de Saúde, responsável pela Vigilância em Saúde, norteará qualquer outra estratégia que se fizer necessária.

Eventos suspensos

Estão cancelados os eventos Música na CPTM (programada para esta sexta-feira, dia 13), Oração pela Cidade (agendada para sábado, dia 14, no Centro de Eventos) e Open House (também no dia 14 na Biblioteca do Boa Vista). No domingo (dia 15), não haverá o programa Cultura no Parque.

A Federação Paulista de Jiu-Jítsu adiou a Etapa Circuito Paulista que aconteceria neste fim de semana no Ginásio José Corrêa.

Por ora, também estão suspensos os eventos: Lançamento da Campanha do Agasalho (dia 19), Carreata da Dengue (dia 22), Ecopet Fest (dia 22), Projeto Bem-Vindo (dia 24) e Viver Bem Barueri (dia 8 de abril).

Estão mantidos

Até o momento não houve alteração nas competições esportivas organizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei, Federação Paulista de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol.

Deste modo, estão mantidos os jogos, na Arena Barueri, Oeste x Botafogo-SP (Paulistão, às 19h15 nesta sexta-feira), Santos x Grêmio Audax (Brasileirão Feminino, segunda-feira, dia 16, às 19h) e Santos x Santo André (dia 21, às 17h), além da partida de volta do playoff da Superliga Feminina de Vôlei, no Ginásio José Corrêa, entre São Paulo/Barueri e Minas Tênis, agendada para quinta-feira (dia 19), às 21h30.

Estão confirmadas, para este sábado (dia 14), a Feirarte, Feira de Arte, Decoração e Artesanato de Alphaville e a Feira de Adoção de Animais na unidade do Cepad do Bairro dos Altos. Também está confirmado, para domingo (dia 15) no Centro de Eventos, o espetáculo infantil “Amigo Estou Aqui – O Incrível Mundo de Toy Story” (particular e com venda de ingressos).