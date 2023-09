Corpo de jovem osasquense é encontrado três dias após barco virar em represa

Foi localizado na tarde deste domingo (10) o corpo do jovem morador de Osasco, que desapareceu após o barco no qual ele estava virar na represa Itupararanga, em Mairinque, região metropolitana de Sorocaba. O acidente aconteceu na quinta-feira (7).

publicidade

O jovem identificado como Marcos Vinicius Pinheiro da Silva estava acompanhado de dois amigos, um também de Osasco e outro de Itapevi. O trio foi passear pela represa durante o feriado. O dono do barco também estava com eles no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois amigos e o dono do barco foram socorridos sem ferimentos. Eles relataram às equipes que o barco teria batido em uma pedra, momento em que a água começou a entrar e um dos jovens pulou na represa. Nessa hora, embarcação virou. Os colegas tentaram resgatar Marcos Vinicius, mas não conseguiram.

publicidade

As buscas seguiram por três dias envolvendo bombeiros e equipes mergulhadores de Sorocaba, Mairinque e de São Roque, e terminaram neste domingo, quando o corpo do jovem de Osasco foi localizado.