Corretor mostra em vídeo detalhes da mansão de Wanessa Camargo à venda em Alphaville

O corretor de imóveis de luxo Kleverson Passos divulgou um vídeo no qual dá detalhes sobre a mansão da cantora Wanessa Camargo e do marido, o empresário Marcus Buaiz, colocada à venda por quase R$ 5,2 milhões, em Alphaville, Barueri.

A mansão tem 517 metros quadrados de área construída, 560 metros de terreno, com escritório, cozinha, lavabo, dispensa e sala de jantar, seis suítes, das quais uma com escritório, três com closet, suíte master com dois banheiros independentes e dois closets, pé direito duplo, piscina, área de lazer, duas dependências para funcionários e rouparia.

No vídeo de divulgação do imóvel, Kleverson Passos dá detalhes sobre a propriedade e os atrativos do Alphaville 2, condomínio onde fica a mansão, em Barueri, e o entorno.

Em entrevista, Marcus Buaiz falou sobre a decisão da família em vender o imóvel e se mudar: “Somos bem preocupados com o bem estar das crianças e da nossa família, estamos colocando nosso lar a venda, para beneficiá-los com uma nova estrutura de moradia, fomos muito felizes nessa casa”, disse o marido de Wanessa Camargo, ao Uol.