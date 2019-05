Corrida pela vida: vídeo mostra PMs em ação para salvar bebê engasgada em Carapicuíba

Um vídeo compartilhado por entusiastas da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 33º Batalhão de Polícia Militar, nesta quinta-feira (23) mostra um grupo de PMs em uma verdadeira corrida pela vida em Carapicuíba para salvar uma bebê engasgada.

Os policiais militares atendiam uma ocorrência quando foram procurados por uma mãe desesperada pedindo socorro com a filha com dificuldade para respirar nos braços.

Rapidamente, os PMs colocam as duas em uma viatura e as levam ao Pronto Socorro Infantil, com viaturas e motos da Rocam à frente, com sirenes ligadas, para “abrir” caminho no trânsito e ajudar a viatura a chegar mais rápido.

Publicidade

Na unidade de saúde, a criança foi rapidamente atendida e salva. Depois, os policiais fizeram questão de ir ao quarto visitar a criança e conversar com a mãe.

Confira o vídeo: