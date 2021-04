Cotia abre vagas no serviço funerário para coveiros, motoristas, auxiliares e roçadores

A Prefeitura de Cotia abriu processo seletivo com um total de 45 vagas de emprego no serviço funerário do município em meio à pandemia de covid-19, nos cargos de coveiro, motorista, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo e roçador. Para todos estes cargos, o salário é de R$ 1.250,28, mais insalubridade, auxílio refeição e vale-transporte.

Entre os cargos que exigem ensino fundamental completo, são 22 vagas para o cargo de coveiro, oito para roçador, seis de motorista, e quatro de auxiliar de serviços gerais no processo seletivo da Prefeitura de Cotia.

Há ainda cinco oportunidades para auxiliares administrativos, função que exige ensino médio completo. Para todas as funções, haverá formação de cadastro reserva.

As contratações serão efetuadas em caráter emergencial e temporário, por até seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis.

Inscrições no processo seletivo emergencial para o serviço funerário em Cotia:

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pelo e-mail obras@cotia.sp.gov.br, até às 20h do dia 12 de abril.

O interessado, ao enviar sua inscrição por e-mail, deverá inserir no campo assunto – CONTRATAÇÃO EDITAL 002/2021, e apresentar em anexo PDF com documentos como:

a) Documento de identificação (RG ou similar);

b) Carteira Nacional de Habilitação (para a função de motorista);

c) Currículo atualizado constando todas as informações pessoais e profissionais (nome, idade, endereço completo com CEP, telefone e email de contato, estado civil, número de filhos, experiências profissionais anteriores com datas de entrada e saída dos vínculos, bem como, demais informações que julgar pertinentes para análise curricular);

A avaliação e classificação acontecerá mediante a análise de currículo, carteira de habilitação, apresentação de títulos e cursos de formação e experiência profissional.

A comprovação dos títulos declarados se dará no ato da contratação, mediante a apresentação dos documentos originais anexados pelo candidato no ato da inscrição.

Clique aqui e leia o edital completo com todas as regras do processo seletivo