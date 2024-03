Cotia adota tarifa zero aos domingos a partir de abril

O prefeito Rogério Franco anunciou que a cidade de Cotia terá tarifa zero nos ônibus municipais a partir de abril.

Chamada de Domingão Tarifa Zero, assim como já é feito na capital, a gratuidade valerá da 0h às 23h59 de domingo. O transporte público municipal vai funcionar com programação normal em todas as linhas que têm circulação aos domingos.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), cerca de 7.500 passageiros, em média, utilizam o transporte público municipal aos domingos. Não haverá limite de viagens por pessoa. Ao longo do mês de março, a Setram e a empresa que opera as linhas municipais finalizarão o processo de funcionamento da liberação das catracas.

“Vamos dar oportunidades para as famílias passearem, visitarem parques, shoppings, se apropriarem dos diversos espaços públicos da nossa cidade sem pagarem nada pelo deslocamento”, disse o prefeito Rogério Franco. “Esperamos impactos positivos, tanto no bem-estar e no lazer das famílias, quanto na economia local, com as pessoas circulando pela cidade e, o dinheiro que uma família gastaria com a passagem, poderá gastar com alguma atividade ou consumo”, completou.