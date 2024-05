Cotia celebra tradição e resistência na 73ª Festa da Congada de São Benedito

A cidade de Cotia se prepara para receber a 73ª edição da tradicional Festa da Congada de São Benedito, um evento que celebra a riqueza da cultura e tradição afro-brasileira. Nos dias 11 e 12 de maio, a Vila São Joaquim será palco do evento, repleto de música, dança e homenagens à luta pela liberdade.

A programação promete encantar os participantes com apresentações de grupos locais sábado, como Grupo Guaçalom, Val da Bahia, Inimar dos Reis, Mano Kimba, Damyen MC, Dih Happy e Amanda Negrasim. Às 17h, a Congada de Mogi das Cruzes fará sua chegada triunfal, seguida de uma sessão solene na Câmara Municipal de Cotia às 16h.

O cortejo do Busto da Princesa Isabel até o local da festa marcará o início das celebrações, com uma roda de capoeira às 19h e a tradicional “Running – Corrida Pelas Tradições” às 19h30. Às 20h30, será realizada o Terço na Casa do Festeiro, uma cerimônia em intenção das almas dos escravos, e às 22h, o show regional “Sente a Vibe” promete agitar a noite. O encerramento do primeiro dia contará com um animado forró na sede da congada.

No dia 12 de maio, a partir das 9h, as congadas de Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Maracatu, Cia Cara Caxa e Macambos de Raiz Nagô marcarão presença. Às 11h, uma missa será celebrada na sede da congada em intenção das almas dos escravos. O ponto alto do dia será o Encontro das Bandeiras às 15h, seguido da representação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel.

Às 16h30, a Procissão dos Santos Patronos acompanhados pelas congadas percorrerá as ruas de Cotia. Às 20h, a Cia Baru de Expressões Artísticas do Instituto Girasol se apresentará, preparando o palco para o show de encerramento com o grupo Samprazer, às 21h.