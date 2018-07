Cotia começa a fiscalizar câmera interna nas vans escolares

A Prefeitura de Cotia anunciou que vai passar a fiscalizar se os veículos utilizados no transporte escolar no município estão equipados com câmera-monitor, ou outro dispositivo equivalente. A administração afirma que a medida segue a Resolução 504/2014, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“Por força da Lei Municipal 1553/2009, todos os transportadores escolar que prestam serviço em Cotia precisam fazer a vistoria dos seus veículos, até o dia 31 de julho, para retomarem as atividades no segundo semestre letivo em acordo com a legislação e em conformidade com todas as especificidades e exigências do Contran, que incluem, entre outros, a utilização obrigatória de espelhos retrovisores, boas condições de conservação do veículo, itens de segurança”, afirma a Prefeitura de Cotia.

“Veículos que forem flagrados sem os itens definidos pelo governo federal, estão sujeitos à fiscalização”, disse o secretário da Settrans, Joaquim Brechó. “Pedimos a compreensão dos transportadores, pois o município é obrigado a cumprir com a sua parte e não pode ser negligente com uma resolução do Contran”, completou.

As câmeras registram imagens dentro da van escolar aumentando a segurança dos transportados e, caso seja necessário, podem ajudar em situações de investigações, argumenta a Prefeitura.

Vistoria

A vistoria dos transportes escolares em Cotia é feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 31.

O agendamento deve ser feito diretamente com a Settrans, pelo telefone 4703-4965.