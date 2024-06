Cotia lança o alvará digital para construções

A Prefeitura de Cotia lançou o ‘Portal de Aprovação Digital de Obras e Habite-se’, o alvará digital, ferramenta que permite digitalizar o processo de aprovação de construções no município.

Disponível no site oficial da prefeitura, a nova plataforma permite que engenheiros, arquitetos e empresas de engenharia solicitem e acompanhem remotamente a aprovação de projetos. Inicialmente, o sistema atenderá pedidos de desdobro e unificação, com planos de expandir para todos os serviços relacionados no futuro.

O prefeito Rogério Franco destacou a importância da iniciativa: “Esta ferramenta vem para somar ao trabalho que temos feito nos últimos anos, para dar mais dinamismo, agilidade e economia aos processos públicos”. O sistema promete reduzir o tempo de análise dos processos, de três meses para aproximadamente 15 dias.

O alvará digital também reduz a emissão e circulação de papel, facilita a comunicação entre as secretarias municipais envolvidas no processo e desafoga o atendimento presencial nas Secretarias de Habitação e Urbanismo e da Fazenda.

Para acessar a plataforma, os profissionais devem visitar o site da prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), navegar até o ‘Portal de Serviços’, selecionar ‘Habitação e Urbanismo’ e clicar no link ‘Aprovação Digital’. Após o cadastro, é possível preencher solicitações, anexar documentos e acompanhar o andamento da análise, com todas as atualizações sendo enviadas por e-mail.

A Secretaria de Habitação e Urbanismo ficará responsável pelo gerenciamento da plataforma, contando com uma equipe de engenheiros e arquitetos para analisar os processos, solicitar alterações quando necessário e aprovar ou reprovar os projetos.

A iniciativa rendeu à cidade o Prêmio InovaCidade.