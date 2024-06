Cotia promove ‘Dia D’ contra a gripe com vacinação e futebol no CT do São Paulo

Cotia promove ‘Dia D’ contra a gripe com vacinação e futebol no...

No próximo sábado (6), a Prefeitura de Cotia realizará uma ação especial de vacinação contra a gripe no Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, o famoso CT do São Paulo Futebol Clube. O diferencial desta campanha é que ela acontecerá simultaneamente aos jogos do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, proporcionando uma experiência única que une saúde e esporte.

publicidade

A partir das 9h, enquanto os times se enfrentam em campo, a população poderá receber a vacina contra influenza. A imunização está disponível para pessoas a partir de 5 anos que ainda não foram vacinadas este ano. A ação se estenderá até às 12h30, cobrindo o período dos dois jogos programados:

– 9h: São Paulo x Ituano (Sub-15)

– 11h: São Paulo x Catanduva (Sub-17)

publicidade

Para receber a vacina, adultos devem apresentar documento oficial com foto, e crianças precisam levar a caderneta de vacinação. A entrada para os jogos e para a vacinação é gratuita e aberta ao público.