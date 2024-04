Cotia realiza ‘Dia de D’ contra a gripe neste sábado (13)

No sábado (13), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cotia estarão abertas, das 8h às 17h, para o “Dia D contra a Gripe/Influenza”. Poderão se imunizar contra a doença todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário da campanha de vacinação, que são:

Crianças com até 5 anos de idade;

Pessoas com idade a partir de 60 anos;

Gestantes e puérperas (que deram à luz nos últimos 45 dias);

Trabalhadores da saúde;

Caminhoneiros e profissionais do transporte;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores de força de segurança e salvamento;

Funcionários do sistema carcerário.

Para se vacinar, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e cartão de vacina (se tiver) e, no caso das crianças, é obrigatório levar a caderneta de vacinação.

A vacina contra a influenza (gripe) é aplicada em dose única. A exceção é apenas para as crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez, elas deverão receber duas doses da vacina com um intervalo de 30 dias entre as doses.

O Dia D também será dedicado à atualização da carteira de vacinação para todas as idades.

Veja aqui os endereços das UBSs de Cotia.