Cotia realiza sua 1ª Virada Cultural no Cemucam com foco na preservação ambiental e tradições locais

Cotia realiza sua 1ª Virada Cultural no Cemucam com foco na preservação...

Cotia se prepara para sediar sua primeira Virada Cultural nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Parque Cemucam. O evento, que coincide com as comemorações do Dia de Proteção às Florestas (17 de julho), busca promover uma reflexão sobre a preservação do patrimônio ambiental local, ao mesmo tempo em que celebra a rica herança cultural da cidade.

A Virada Cultural de Cotia tem como objetivo resgatar e valorizar a história da cidade, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do interior paulista. Conhecida como um importante ponto de parada no antigo Caminho do Mar, Cotia serviu como local de encontro e descanso para bandeirantes, tropeiros, viajantes e comerciantes ao longo dos anos.

Com uma programação diversificada, o evento promete oferecer uma experiência imersiva que destaca a identidade cultural de Cotia. As atividades são gratuitas e abertas a todos os públicos, visando proporcionar momentos de aprendizado, diversão, trocas e integração comunitária.

A realização do evento está a cargo do Ponto de Cultura Instituto AME, com produção da Contexto Produção Cultural. O projeto conta com o apoio da Arte Conecta, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Lazer da Prefeitura de Cotia.

O Parque Cemucam fica na Rua Mesopotâmia, s/n, Jardim Passárgada, Cotia.