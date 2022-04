Cotia terá passeio ciclístico no Dia do Trabalhador

A cidade de Cotia receberá no Dia do Trabalhador, comemorado no domingo (1°), mais uma edição do passeio ciclístico, aberto ao público. A concentração será na praça do Sabiá, às 8h.

São aproximadamente 10 km de percurso e cerca de 2h de duração, com monitoramento e segurança do Detran e ambulância, cedidos pela Prefeitura de Cotia. “Para participar a recomendação básica é ter a bicicleta revisada e alguns itens essenciais para proteção: capacetes, óculos e luvas”, explica Alan Sales, um dos idealizadores do Corrente do Pedal, organizador da iniciativa.

“Não é necessário inscrição, qualquer pessoa pode participar do passeio gratuitamente. Um dos objetivos do evento é oferecer mais uma opção de lazer, além de proporcionar um circuito na nossa cidade”, explica Eduardo Nascimento, apoiador da iniciativa.

Esta edição, promovida e organizada pelo Corrente do Pedal, em parceria com o empresário Eduardo Nascimento e apoio da Prefeitura de Cotia, conta com novos apoiadores: a Elo Bicicletaria e a Gazelli Bike Center.

SERVIÇO

Passeio Ciclístico de Cotia /

Quando: 1° de maio, domingo, às 8h /

Concentração: Praça do Sabiá

Para participar: bicicleta revisada, capacete, óculos e luvas