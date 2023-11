Cotia vai receber unidade do Bom Prato Móvel

O governo estadual entregou nesta segunda-feira (27) dez novas unidades móveis do programa Bom Prato, que oferece refeições a R$ 1 para a população carente. Uma delas virá para a cidade de Cotia.

publicidade

Os 10 veículos junots terão capacidade para servir 3 mil refeições a mais por dia.

Em Cotia, a unidade será instalada na Praça de Caucaia. Segundo o prefeito Rogério Franco, o veículo irá passar depois por outros bairros da cidade.

publicidade

Os novos atendimentos começam na próxima quarta-feira (29).

O Bom Prato Móvel leva refeições até as regiões mais vulneráveis e periféricas das cidades. Funciona em caminhões do tipo VUC – veículo urbano de carga – adaptados para transportar entre 300 e 400 refeições até os pontos de distribuição com a mesma qualidade dos pratos servidos nos restaurantes do programa.

As refeições distribuídas pelas unidades móveis são produzidas nos restaurantes Bom Prato mais próximos, sempre com uma proteína, um carboidrato, arroz e feijão, e uma fruta de sobremesa. O serviço móvel funciona apenas para almoço, sempre às 11h, em endereços escolhidos em conjunto com a prefeitura de cada cidade.