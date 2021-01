Covid-19: hospital de Itapevi está com UTI lotada

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Itapevi atingiu 100% de sua capacidade de ocupação de leitos destinados aos pacientes com covid-19, aponta levantamento realizado por reportagem da CNN.

Nesta quarta-feira (6), os hospitais da rede estadual estão com 62% de ocupação dos leitos de UTI voltados para a covid-19. Ainda de acordo com o levantamento, além de Itapevi, Unidades de Terapia Intensiva de alguns hospitais do estado, em Guarulhos e na capital paulista, também já atingiram a capacidade máxima de ocupação.

Até o momento, Itapevi registra 258 mortes em decorrência da covid-19 e 4.168 casos confirmados da doença, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

Segunda onda da covid-19

O governador João Dória (PSDB), afirmou, nesta quarta-feira (6), em reunião virtual com os prefeitos dos municípios de São Paulo, que o estado vive a segunda onda da doença. “Tenho que fazer um alerta e um apelo. O alerta é a circunstância de segunda onda da covid-19, que chegou ao Brasil e mundo. Não tínhamos essa expectativa até outubro, mas São Paulo, Brasil e 215 países lamentavelmente estão vivendo a segunda onda deste vírus”.

Ao destacar que o estado voltou a registrar picos de óbitos pela doença, Doria pediu que prefeitos coloquem a compaixão à frente de seus trabalhos. “Teremos ano difícil, muito mais difícil do que imaginávamos até outubro passado. Mas vai passar, se tivermos capacidade de agir com princípio de defesa a vida”, finalizou.

Até terça-feira (5), o estado registrou 47.222 mortes pela doença, sendo 334 novos óbitos nas últimas 24 horas. Já o total de casos confirmados é de 1.486.551, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

