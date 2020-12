Covid-19 mata vocalista do Roupa Nova

O vocalista do grupo Roupa Nova, Paulo César Santos, o Paulinho, é uma das mais de 180 mil vítimas fatais da covid-19 no Brasil. ele morreu nesta segunda-feira (14), aos 68 anos, em um hospital no Rio de Janeiro, onde já estava internado desde o mês passado.

Em setembro, Paulinho havia passado por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma e vinha se recuperando, até contrair covid-19 e precisar ser internado.

Paulinho faz parte da banda desde a formação original da banda, nos anos 1980, e cantou sucessos como Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, entre outros.

O Roupa Nova emitiu uma nota sobre a morte do vocalista: “As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus covid-19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele”.

