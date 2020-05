CPF de jovem de Cotia que está desaparecido foi usado para retirar auxílio emergencial

A Polícia Civil descobriu que o CPF do jovem de Cotia, Victor Ferreira, de 20 anos, foi usado para resgatar o auxílio emergencial. O rapaz está desaparecido desde agosto do ano passado e foi visto pela última vez em uma festa na cidade.

A primeira parcela do benefício já foi retirada e a segunda está disponível, segundo contra no cadastro. A descoberta deixou a família intrigada, já que o caso ainda não teve conclusão e Victor continua desaparecido.

A moto de Victor foi encontrada, no dia seguinte da festa, na porta da casa de um amigo, que alega que o rapaz teria ido comprar um cigarro na comunidade, mas não retornou. O último registro do celular de Victor foi captado no Morro do Macaco, em Cotia.

O pai do rapaz recebeu uma mensagem do rapaz um dia depois do desaparecimento dele. “Pai, fiz uma besteira e estou arrependido”, dizia a menagem. No entanto, o pai de Victor diz que o filho não se comunicava por mensagem de texto e acredita que não tenha sido o filho quem a enviou.

Após nove meses, o desaparecimento de Victor ainda é um mistério para os familiares. “É tudo muito difícil porque a gente ainda não tem respostas”, disse uma tia do rapaz.

A família tem recebido diversas denúncias anônimas. Em uma delas, disseram que o rapaz teria sido morto por traficantes após denunciar pontos de droga na região. “Eu acredito que o meu filho esteja vivo em algum lugar. Jamais acreditei que ele esteja morto”, declarou o pai de Victor.

O saque do auxílio emergencial pode ser uma pista para que a polícia e a família descubra o paradeiro do jovem de Cotia. Os investigadores acreditam que se Victor estiver morto, alguém ligado ao assassinato do rapaz tenha resgatado o benefício.