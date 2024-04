CRAS Itinerante leva serviços sociais ao Parque Turiguara em Cotia

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia anunciou que o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Itinerante passará a atender a população do Parque Turiguara e regiões próximas toda última quinta-feira do mês. A van do programa social ficará estacionada na UBS Turiguara, na Rua Natal, 10, das 9h às 16h, até o fim do ano.

A equipe do CRAS realizará o atendimento no salão aos fundos da unidade de saúde, oferecendo diversos serviços como inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), além de informações sobre projetos sociais municipais, estaduais e federais.

Segundo Mara Franco, da Secretaria de Desenvolvimento Social, a iniciativa visa levar o suporte do poder público para as famílias em situação de vulnerabilidade dessa região extensa, que abrange também os bairros Vila Clara e Stela Maris.

“Esta região é bastante grande, temos diversas famílias que precisam de suporte do poder público e o CRAS Itinerante leva os projetos sociais para perto destas pessoas. Com o espaço da nova UBS, conseguimos fazer esta parceria com a Secretaria de Saúde e oferecer o atendimento social uma vez por mês”, explicou.

Em maio, excepcionalmente, o CRAS Itinerante estará no Turiguara no dia 23, penúltima quinta-feira, devido ao feriado de Corpus Christi no dia 30. A programação regular será retomada em junho, sempre na última quinta-feira de cada mês.