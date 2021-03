Criado em Itapevi, Thiago Maffra é o novo CEO da XP Inc.: “Nossos sonhos podem se realizar”

Na semana passada, Guilherme Benchimol, fundador da XP, surpreendeu o mercado ao anunciar sua saída do cargo de CEO de uma das principais companhias do mercado financeiro no país. Ele passa a ocupar a presidência do Conselho de Administração da empresa e escolheu para substituí-lo como CEO da XP Inc. Thiago Maffra, de 36 anos, mineiro de origem humilde criado em Itapevi.

A XP Inc. controla as corretoras XP Investimentos, Rico, Clear, a casa de análises Spiti e o portal Infomoney.

Thiago Maffra era diretor de tecnologia da XP e, em carta aos 3,8 mil funcionários do grupo, falou sobre sua trajetória e perspectivas para o futuro da companhia. “Durante meu período escolar, fazia todos os dias um trajeto de ao menos 1 hora de ônibus até São Roque, pois as escolas de Itapevi não eram tão boas naquela época”, relembrou no texto, divulgado pelo portal Neofeed. “Tive uma infância simples e sem grandes luxos, mas feliz, brincando na rua, torcendo para o São Paulo nas suas boas épocas, jogando videogame e estudando”, emendou.

Na faculdade, optou pelo Ibmec (hoje Insper) “pois me diziam que as pessoas que se formavam ali teriam boas oportunidades e que muitos alunos iam para um tal de ‘mercado financeiro’, mas não tinha muita ideia do que viria pela frente”.

“Eu e a minha família, porém, não tínhamos dinheiro para pagar a mensalidade, e muito menos para comprar um laptop, obrigatório na época. Consegui uma bolsa de estudos parcial por meio das minhas notas e a minha mãe decidiu vender o carro dela para pagar o restante, e assim começou a minha jornada”, afirmou Thiago Maffra.

“Durante a faculdade, dividi um pequeno apartamento de dois quartos com outras sete pessoas, construí grandes amizades que guardo até hoje e aprendi muito. O aprendizado mais importante que guardo desse período é que as coisas não seriam fáceis e que se eu quisesse vencer de verdade era preciso ir atrás”, declarou.

“Amor à primeira vista”

Após a faculdade, ele ingressou no mercado financeiro e, em 2015, iniciou sua trajetória na XP. “Foi amor à primeira vista. O espírito empreendedor, a horizontalidade da empresa e a velocidade com a qual as coisas aconteciam me motivaram desde o início. Foi um período incrível. Finalmente, tinha encontrado a empresa dos meus sonhos”.

Chegou a sair por um período da companhia para ir fazer um MBA no exterior, na Columbia Business School, em Nova York. “Mas dei sorte e apenas dois meses depois recebi uma ligação pedindo para que voltasse para a companhia”.

Thiago Maffra declarou que contou parte de sua história para mostrar que “os nossos sonhos, por maior que sejam, podem sempre se realizar e que nada, realmente nada, é impossível”.

“Isso não significa, porém, que o caminho será fácil. Muito pelo contrário. Para fazer coisas incríveis, todos nós precisamos nos dedicar muito, abdicar de recompensas de curto prazo em busca de uma recompensa maior no futuro”, afirmou o itapeviense novo CEO da XP.

“Transformaremos o ecossistema financeiro brasileiro”

“É preciso ter resiliência, pois certamente iremos errar algumas vezes ao longo do caminho, saber dividir o nosso sonho e ter as pessoas certas ao nosso lado. Ninguém constrói nada grandioso sozinho, e precisamos ter certeza que temos as mentes mais brilhantes conosco para realmente atingirmos os nossos grandes objetivos”, emendou Thiago Maffra.

“Estamos construindo juntos a maior e melhor fintech do mundo! Para isso, precisamos seguir conectando os pontos e, tijolo por tijolo, estou certo que seremos a maior empresa financeira do Brasil nos próximos anos. Primeiro, transformaremos o ecossistema financeiro brasileiro e, depois, quem sabe, conquistaremos novos territórios”, declarou Thiago Maffra na carta aos funcionários da XP.