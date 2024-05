“Criamos um ambiente propício para Osasco se tornar uma cidade tecnológica”, diz Rogério Lins, no Oz Valley

Osasco sediou, na última semana, o Oz Valley Summit – um evento de tecnologia e inovação que reúne empresários do setor e o público interessado no tema, no teatro Glória Giglio. Nesta terceira edição, o prefeito Rogério Lins (Podemos) falou sobre os investimentos em tecnologia como uma forma de melhorar e ampliar o cuidado à população.

“Nossa missão é cuidar de gente e investir em tecnologia é um dos meios. Por isso criamos nos últimos anos na cidade um ambiente propício para que Osasco se tornasse uma cidade tecnológica. Em nossas escolas, por exemplo, implantamos o Conecta OZ, programa que usa a tecnologia para incentivar e melhorar o aprendizado”, declarou o prefeito.

Rogério Lins destacou que trabalha também para que o poder público seja cada vez mais um agente impulsionador. “Estamos de portas abertas para ajudar quem já está na cidade e aqueles que queiram trazer seus negócios para cá”, completou.

“Estamos dedicados a fortalecer nosso ecossistema, impulsionar a transformação digital com um foco em desenvolvimento econômico que seja inclusivo, socialmente responsável e sustentável. Por meio da tecnologia, buscamos elevar nossos padrões de gestão, criar oportunidades significativas e contribuir para uma sociedade mais inteligente, humana e sustentável”, afirmou o Secretário de Tecnologia e Inovação, Luciano Camandoni.

O evento reuniu palestrantes de diversas empresas, divididos em três painéis. Em comum, os participantes falaram sobre os desafios de se empreender e usar a criatividade para alavancar negócios, além de compartilharem histórias de superação.