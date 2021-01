Criança morre atropelada por bandidos em fuga em Carapicuíba

Uma perseguição terminou com a morte de uma criança de 10 anos em Carapicuíba, na tarde deste sábado (23). Outras cinco pessoas foram atropeladas e encaminhadas ao hospital.

De acordo com informações do “Brasil Urgente”, da Band, equipes da Polícia Militar foram chamadas para atender a ocorrência de roubo a um veículo, do modelo IX 35. A perseguição começou assim que a dupla de criminosos foi localizada.

Na tentativa de fugir, os bandidos atropelaram seis pessoas e só pararam quando bateram o carro, já próximo ao Shopping Plaza Carapicuíba. Os dois tentaram fugir à pé, mas um deles foi detido. O outro continua foragido.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro da Vila Dirce e Hospital Geral de Carapicuíba. Uma delas, uma menina de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.