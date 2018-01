Criança morre em Osasco após tomar vacina contra a febre amarela

Uma criança de três anos e quatro meses, moradora de Carapicuíba, morreu no último dia 19, após tomar a vacina contra a febre amarela. A informação é do portal de notícias UOL. A confirmação teria sido dada ao portal pela família do garoto e pelo Hospital e Maternidade Renascença Osasco, local onde a criança foi atendida.

Segundo a família, o pequeno teria recebido a imunização no dia 12 de janeiro por indicação do próprio pediatra, já que morava em Carapicuíba, uma área de recomendação da vacina. Entretanto, dois dias depois, começaram a surgir os efeitos colaterais. Com febre de 39 graus e muita ânsia de vômito, os pais do garoto o levaram pela primeira vez ao hospital.

Segundo os familiares, já nessa primeira consulta os médicos teriam sido alertados de que a criança havia sido vacinada recentemente. Mas como os exames laboratoriais não apresentaram nenhuma alteração, a criança foi liberada.

Os sintomas se mantiveram nos dias que se seguiram e os pais voltaram a procurar o pronto-socorro nos dias 16 e 18 de janeiro, quando teria sido diagnosticado com infecção de garganta e um leve comprometimento no pulmão. Na sexta-feira, 19, o menino sofreu uma convulsão, que provocou uma parada cardíaca e morte.

De acordo com o UOL, a família afirma que o laudo emitido no Boletim de Ocorrência após a morte da criança indicava o óbito como “reação adversa da vacina da febre amarela”. O pediatra do menino também teria relacionado a febre alta à vacina.

A reportagem do Visão Oeste procurou a assessoria do Hospital e Maternidade Renascença Osasco, que por meio de nota respondeu que a unidade de saúde não tem ainda a confirmação de que a morte da criança foi mesmo por reação à vacina. “Nesse momento, aguardamos as conclusões do S.V.O/IML sobre a causa da morte do paciente”, diz.

Ainda de acordo com o hospital, desde o primeiro atendimento prestado o paciente recebeu todo o suporte de urgência adequado ao quadro, de acordo com os protocolos vigentes. A unidade de saúde diz ainda que lamenta profundamente a perda da família e permanece à disposição.

A VACINA É SEGURA, DIZEM ESPECIALISTAS

A vacina contra febre amarela, segundo especialistas, é considerada altamente segura. É indicada para crianças a partir dos nove meses (ou seis meses, se o bebê vive em uma área de risco).

Devem passar por consulta médica antes de tomá-la idosos a partir de 60 anos, gestantes, pessoas que terminaram o tratamento com quimioterapia ou radioterapia, portadores de doença renal, hepática ou no sangue e pessoas que fazem uso de corticoide.

A imunização é contraindicada para crianças menores de nove meses, mulheres amamentando crianças menores de seis meses, àqueles que têm alergia grave a ovo, quem vive com HIV e tem contagem de células CD4 menor que 350, quem está em tratamento com quimioterapia/radioterapia, a portadores de doença autoimune, e àqueles que estão em tratamento com imunossupressores.

As reações adversas à vacina –como dores no corpo, dores de cabeça e febre– podem afetar entre 2% e 5% dos vacinados nos primeiros dias após a imunização. Já as mortes são ainda mais raras. Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), esses casos ocorrem em um em cada 400 mil doses aplicadas.