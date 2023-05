Criança que estava engasgada é salva por policiais militares em Carapicuíba

Policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano salvaram a vida de uma criança que estava engasgada, em Carapicuíba, neste domingo (14). A equipe estava em patrulhamento pela Estrada do Jacarandá quando se deparou com um homem pedindo socorro para a sua filha.

Rapidamente, os policiais realizaram a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias, o que fez a criança voltar a respirar. Em seguida, a pequena foi levada ao hospital, onde foi medicada e liberada.