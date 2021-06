Cristiano Ronaldo troca Coca-Cola por água em coletiva e gera prejuízo bilionário à empresa

Não foram só as redes sociais que se agitaram com a troca pública de Coca-Cola por água feita por Cristiano Ronaldo em coletiva de imprensa da Eurocopa nesta segunda-feira (14). O simples gesto causou queda nas ações da empresa, que baixou de um valor total de 242 bilhões de dólares para 238 bilhões, impressionantes 4 bilhões de dólares a menos.

O episódio rendeu ainda uma série de memes nas redes sociais:

Se o Cristiano Ronaldo soubesse que eu tomei mais coca cola do que agua hoje ele ficaria bem triste comigo ksoskks

Me diz como que eu vou comer feijoada com água cristiano ronaldo ME DIZ COMO https://t.co/NTbwJonT1i

