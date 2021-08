Crítica a filmes de Adam Sandler na web revolta fãs do ator: “Quem acha ruim morreu por dentro”

Uma postagem que diz que o ator Adam Sandler faz filmes ruins e é feio revoltou fãs do ator e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (21).

publicidade

Um dos astros da comédia besteirol, ele estrelou filmes que muitas vezes fazem sucesso com o público, mas nem tanto com os críticos de cinema. Entre eles, “Como Se Fosse a Primeira Vez”, “O Rei da Água”, “Um Maluco no Golfe”, “Gente Grande”, “Esposa de Mentirinha” e “Cada Um Tem a Gêmea que Merece”.

“Quem acha os filmes do Adam Sandler ruins já morreu por dentro”, comentou um fã”, sobre a polêmica postagem. “Onde que os filmes do Adam são ruins???????”, foi outra resposta. “Amo os filmes do Adam Sandler! Não sei onde ele tem filmes ruins”, comentou outra fã. E você, o que acha da polêmica? Confira outras respostas:

publicidade

Em que universo o Adam Sandler só tá em filme ruim gente? Não assistiu os filmes certos então — ana paula | ‍☠️ | alyra 🙁 (@cptainbonny) August 22, 2021

adam sandler em filmes ruins kkkkkkk essa pessoa nunca assistiu como se fosse a primeira vez, gente grande 1 e 2 ou esposa de mentirinha — (@cruel_archer) August 22, 2021

publicidade

Nmral, os filmes dele são os melhores: Eu os declaro Marido e Larry, Esposa de mentirinha, click, gente grande, como se fosse a primeira vez, juntos e misturados e mais uma penca de filme q marca geração. N tem como os filmes dele serem ruins. — $ |+# (@OrangeMinmin_) August 22, 2021

nao? pra pessoa não gostar dos filmes do adam tem que ser muito amargurada — rafs Ψ : um pouco de ar pfv (@ronwesIy) August 21, 2021

como assim tem gente que acha que os filmes do Adam são ruins??? — ʙɪᴀ || hp⁵ (@pilotsonne) August 22, 2021