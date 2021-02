Críticas a Karol Conká no BBB21 sobram até para o Vôlei de Osasco

Karol Conká e o time de Osasco lançaram em parceria, com apoio da antiga patrocinadora do clube, a Nestlé, o clipe de “O Rolê é Nosso”, música sobre o empoderamento feminino

As críticas à postura de Karol Conká no BBB21 têm sobrado até para o Vôlei de Osasco. Membros de torcidas adversárias têm usado o clipe que a cantora fez junto a atletas do clube osasquense em 2017 para relacionar a artista ao time nas redes sociais.

publicidade

Karol Conká e o time de Vôlei de Osasco lançaram em parceria, em 2017, com apoio da antiga patrocinadora do clube, a Nestlé, o clipe de “O Rolê é Nosso”, música sobre o empoderamento feminino.

publicidade

Em sua apresentação no BBB21, Karol Conká se definiu como “tombadeira”, com um discurso forte sobre diversidade. No entanto, a participação dela no reality tem sido alvo de uma série de críticas. Ela é acusada de xenofobia ao insinuar que a sister Juliete, da Paraíba, não teve uma boa edução por ter crescido na região; e de tortura psicológica contra Lucas Penteado.

Com a cantora criticada até mesmo por famosos, como Tatá Werneck, Ingrid Guimarães, Emicida e Jojo Todynho, torcedores adversários fizeram questão de lembrar do clipe de Karol Conká junto ao Vôlei de Osasco.

publicidade

Se quando a cantora foi anunciada no BBB21 teve osasquense que declarou que torceria por ela por causa do clube gravado com o time, hoje torcedores de clubes rivais fazem as críticas à postura da cantora sobrarem até para o Vôlei de Osasco. Confira algumas reações:

Sabe qual time a karol conka apoia no vôlei?

Isso mesmo, Osasco https://t.co/uGgHPbviQb — julha (@ajuluiza) February 2, 2021

Karol Conka tombou o Osasco depois disso kkkkk só agora que esse time tá se reerguendo aqls — Carol (@carolbsiciliano) February 2, 2021

osasco contra karol conká — ana BI CAMPEÃ DA AMÉRICA ⓟ (@anacarollne) February 2, 2021

Morro de rir pois todos os times tem rabo preso. Rio primas do bolsonaro e da flordelis, Osasco filhas da Karol Conká, praia residente do TST, minas cartel dos laticínios. Somente Brasília vôlei é imaculado 😭😭😭😭 — Daniel (@DanieIvitor) February 2, 2021

minha mae perguntando se a karol conka eh de osasco ‘_’ — ana (@kibumrei) February 1, 2021