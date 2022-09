Cursinho de Osasco oferece aulão para o Enem neste sábado (17)

O cursinho Tesla, de Osasco, oferece neste sábado (17), aulão aberto ao público preparatório para o Enem. O objetivo é ajudar no roteiro de estudos abordando os principais assuntos que os alunos devem focar nesta reta final até o dia da prova.

“Em 60 dias o foco deve ser nos conteúdos que aparecem com maior frequência, e os aulões abertos ajudam nisso, revisando temas, traçando organização de estudos, preparação socioemocional e motivação. O cursinho tem essa missão de treinar para a prova compartilhando com os estudantes simulados, dicas, roteiros, cases de sucesso e trabalhando muito a autoestima”, afirma Felipe Bonifacio, professor e coordenador do Cursinho Tesla.

No sábado a atividade durará o dia todo (das 8h30 às 17h) e o cursinho fornecerá lanche para os participantes. Para se inscrever é preciso clicar neste link.

O cursinho Tesla fica na Rua Minas Bogasian, 332, Centro, Osasco.