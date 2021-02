Curso de agiotagem em Osasco? De jogo do bicho em Belford Roxo? Memes sobre o Senai viralizam

A internet não perdoa e até o Senai de Osasco virou alvo de memes que têm viralizado, com propagandas falsas de cursos

Uma imagem do icônico Tony Montana, interpretado por Al Pacino em Scarface, ensanguentado e apontando uma arma. Ao lado a mensagem: “Curso técnico em Agiotagem. Senai Osasco” e o logo da instituição. A internet não perdoa e até o Senai virou alvo de memes que têm viralizado na internet, com propagandas falsas de cursos, digamos… inusitados (E PROIBIDOS!), na instituição.

Postada na página “Bad Vibes Memes” nas redes sociais, a brincadeira citou nesta segunda-feira (7), o Senai de Belford Roxo. Com Agostinho Carrara, personagem de Pedro Cardoso na série “A Grande Família” como “garoto-propaganda”, a brincadeira fazia alusão a um curso técnico em Jogo do Bicho na instituição. “Hoje começa a busca por um sonho”, comentaram os autores do meme.

A imagem tem quase 7 mil reações e mais de 16 mil compartilhamentos no Facebook até a noite desta terça. No Twitter, em meio a milhares de piadas nos comentários, o Senai fez questão de responder, com letras maiúsculas para deixar ainda mais claro: “ESPERA AÍ! O SENAI NÃO OFERECE ESSE CURSO!”.

ESPERA AÍ! ✋ O SENAI NÃO OFERECE ESSE CURSO! 😡😡😡 — SENAI (@SENAInacional) February 1, 2021

Empolgados com a resposta da instituição, muitos internautas emendaram a brincadeira: “decepcionado”, respondeu um. “Perdendo a oportunidade de aumentar a grade curricular…”, comentou outro.

Com o sucesso da brincadeira, nesta terça a “Bad Vibes Memes” fez mais uma falsa propaganda falsa do Senai, desta vez de Osasco, oferecendo um curso de Agiotagem. “Meu teste vocacional apontou esse curso”, brincou um seguidor. “Meu momento chegou”, comentou outra. “Agora eu já posso ter minha carreira profissional”, foi outro comentário.

Deixando claro que tudo não passa de uma brincadeira, o Senai faz questão de aproveitar a oportunidade para divulgar os cursos reais que oferece: “Amigos, os cursos para quem quer investir no futuro profissional DE VERDADE estão aqui: https://bit.ly/39j7g4N”.