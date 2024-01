Curso gratuito de cibersegurança com apoio do Senai está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de cibersegurança oferecido pelo programa Hackers do Bem, com apoio do Senai e da Escola Superior de Redes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

publicidade

O curso oferece capacitação gratuita independentemente do nível de experiência em cinco trilhas de aprendizado, do Nivelamento à Residência tecnológica, com aulas online.

A Hackers do Bem, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, criou o curso gratuito destinado a quem quer começar a atuar profissionalmente nesse campo. O Hackers do Bem irá fornecer as habilidades e ferramentas necessárias para quem quer se tornar um profissional qualificado, independente do seu atual nível de conhecimento. Durante o programa, o aluno terá acesso a um conteúdo rico, com o selo de qualidade da Escola Superior de Redes da RNP e do SENAI e uma variedade de recursos de aprendizagem.

publicidade

A formação, que não exige experiência prévia, acontece até dezembro de 2025. Os cursos Nivelamento e Básico são assíncronos (os alunos podem fazer de acordo com seu tempo). Já os cursos Fundamental e Especializado terão turmas ao longo da duração do programa. Os alunos receberão avisos da abertura das turmas via e-mail e plataforma de aprendizagem.

O primeiro curso da trilha será liberado no dia 22 de janeiro. Os interessados devem se inscrever pelo site hackersdobem.org.br.