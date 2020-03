Curso gratuito de desenvolvimento de sistemas no Senai de Osasco abre 80 vagas

Estão abertas no Senai de Osasco as inscrições para 80 vagas no curso técnico gratuito em desenvolvimento de sistemas, que tem duração de três semestres.

Com foco em atividades práticas contextualizadas com internet das coisas (IOT), robótica, automação industrial e sistemas de controle informatizados, conceitos inerentes à indústria 4.0, as vagas são destinadas a jovens com idade entre 14 e 24 anos e com o 1º ano do Ensino Médio concluído. As aulas são divididas em dois turnos, manhã (40 vagas) e tarde (40).

Na indústria 4.0, os computadores estão interconectados e os dados de processos são acessados, gerenciados e definidos por sistemas que necessitam da intervenção do profissional de Desenvolvimento de Sistemas.

Publicidade

O conceito aliado à prática leva à formação de um profissional completo para inserção imediata no mercado de trabalho.

Como se inscrever no curso técnico gratuito de desenvolvimento de sistemas no Senai de Osasco:

Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição neste site até as 21h do dia 20 de março.

A seleção é realizada por meio de processo seletivo unificado e a prioridade para o preenchimento das vagas segue a seguinte sequência: candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do Senai-SP, candidatos encaminhados formalmente por empresas não-contribuintes, desde que tenham contrato com o Senai-SP e, posteriormente, candidatos da comunidade.

Processo seletivo

Período da manhã: 40 vagas// Período da tarde: 40 vagas // Taxa de inscrição: R﹩ 63,00 (candidatos da comunidade) // Inscrições no site do Senai até as 21h do dia 20 de março

Requisitos: de 14 a 24 anos de idade antes de completar o curso e 1ª série do Ensino Médio ou matriculados em curso que permita concluí-lo até a data de início das aulas.