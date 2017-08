Daiso Japan inaugura loja em Osasco

Neste mês, a Daiso Japan, maior rede de variedades japonesas no Brasil, irá inaugurar mais uma loja no Brasil. Agora, no dia 26, sábado, no Super Shopping Osasco. A unidade recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão e terá cerca de 140 mil produtos.

A nova unidade tem 360m² no 3° pavimento (Food Hall) com mais de 140mil produtos. Destaque para as almofadas de gato que serão lançadas por lá (veja abaixo), com preços a partir de R$ 24,99.

Com lâmpadas de LED, em um ambiente claro e amadeirado, a Daiso Japan aposta em uma experiência de compra que aproxime seus clientes, cada vez mais, da cultura japonesa.

“Osasco é importante para nós porque, além de ser estratégica na Grande São Paulo para nossa expansão, a nova unidade nos dará oportunidade de estarmos mais próximos dos clientes e, consequentemente, transmitir a cultura japonesa que nós vivemos todos os dias. Essa é uma premissa da rede e, desde 2012, é o que estamos fazendo”, conta Reginaldo Paulista, gerente-geral da rede no Brasil.

Os valores dos produtos da Daiso variam entre R$ 7,99 a R$ 49,90. “Os nossos produtos são artigos inovadores, divertidos, interessantes e criativos que facilitam o dia a dia de nossos clientes e trazem um pouco da cultura japonesa para os brasileiros”, conta Reginaldo.

A Daiso está presente em 26 países, com mais de 4.500 lojas no mundo. No Brasil, além das lojas físicas, é possível fazer as compras online pelo site www.daisojapanbrasil.com.br, com entregas em todo o Estado de São Paulo.