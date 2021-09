Danilo Gentili convida seguidores a “c*gar” na frente de loja em Osasco de Diguinho Coruja

O humorista e apresentador do SBT Danilo Gentili fez um convite pra lá de inusitado a seus seguidores no Twitter nesta quarta-feira (22): “c*gar” na frente da loja de games do colega Diguinho Coruja em Osasco.

“Pessoal, estou organizando esse flashmob. Quem quiser ir comigo c*gar na frente da loja de videogame do @diguinhocoruja em Osasco me mande DM. Vamos fazer essa grande ação junto. Vamos nessa, pessoal!”, postou Danilo Gentili. Junto, à mensagem, um print que mostra uma suposta reclamação de Diguinho Coruja, que é narrador no programa de Gentili, “The Noite”, no SBT, sobre a brincadeira (?).

A postagem do apresentador da emissora de Osasco teve centenas de curtidas e comentários. “Eu ajudo. Moro em Osasco”, respondeu um seguidor. “kkkkk alguém filma e posta aqui”, postou outro.

Pessoal, estou organizando esse flashmob. Quem quiser ir comigo cagar na frente da loja de videogame do @diguinhocoruja em Osasco me mande DM. Vamos fazer essa grande ação junto. Vamos nesse, pessoal! pic.twitter.com/gVucQpHknH — Danilo Gentili (@DaniloGentili) September 22, 2021